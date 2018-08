Zwemmer Maarten van der Weijden slaapt in het ziekenhuis in Leeuwarden. Het lijkt weer redelijk goed met hem te gaan, nadat hij maandag zijn elfstedenzwemtocht had moeten opgeven. ,,Slapen is goed. Hij is preventief in het ziekenhuis opgenomen na de inspanning die hij heeft geleverd”, laat een woordvoerder van de zwemmer weten.

Door misselijkheid kon de 37-jarige Van der Weijden geen medicijnen binnenhouden. Zijn begeleidend arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan met de extreme zwemtocht langs de Friese steden. De zwemmer had toen 163 van de 200 kilometer afgelegd.

Maandagavond is er een huldiging in Leeuwarden, in aanwezigheid van de zwemmer. ,,Maarten wil daar per se bij zijn”, aldus de woordvoerder. Daar wordt ook een voorlopige eindstand bekendgemaakt van het geld dat met de zwemactie is opgehaald voor onderzoek naar kanker. Maandagochtend was acht ton opgehaald, maar dat bedrag zal vermoedelijk nog flink oplopen.