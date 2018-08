Rutte roemt Maarten van der Weijden

Premier Mark Rutte noemt de prestatie van Maarten van der Weijden er een van ongekend formaat: ,,55 uur en 163 kilometer zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek.” Hij zegt heel veel bewondering te hebben voor Van der Weijden. ,,Als je je realiseert wat hij zelf heeft doorgemaakt. Hij is zo’n voorbeeld voor velen. Held is een te klein woord. Een reus, dat is hij. Van alle reuzen die we de afgelopen dagen in Friesland hebben gezien is hij wel de allergrootste.”

Rutte uitte zijn bewondering voor Van der Weijden, maandag in Leeuwarden. De zwemmer wordt daar later maandagavond gehuldigd.

Zijn elfstedenzwemtocht kwam maandag voortijdig tot een einde. De olympisch zwemkampioen moest even voorbij het Friese Burdaard stoppen met zijn expeditie. Hij had er toen 163 van de 200 kilometer op zitten. Zijn begeleidend arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan en nam het besluit dat Van der Weijden niet verder mocht zwemmen. De zoutbalans in het lichaam van de zwemmer was verstoord geraakt. Door misselijkheid kon hij ook geen medicijnen binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen.

Hij ging naar het ziekenhuis, sliep daar een tijdlang en is maandagavond evengoed bij zijn huldiging in Leeuwarden.