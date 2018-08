Scholieren regio Zuid weer schoolbanken in

Na zes weken vakantie, moeten scholieren in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en een groot aantal Gelderse gemeenten maandag weer de schoolbanken in. Een week later begint het schooljaar voor leerlingen in de regio Midden Nederland, waaronder de provincies Utrecht en Zuid-Holland evenals delen van Gelderland. De week daarna is de pret voorbij voor scholieren in het noorden (Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland).

Veilig Verkeer Nederland (VVN) begint maandag met zijn jaarlijkse campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Daarmee wil VVN automobilisten alert maken op kinderen die weer naar school gaan. Volgens de organisatie is er in de eerste weken van het nieuwe schooljaar een piek te zien in het aantal ongevallen met brugklassers. Deze jongeren hebben nog weinig ervaring in het verkeer en kennen vaak de nieuwe route naar school nog niet. De campagne van VVN is landelijk en is herkenbaar aan de bekende spandoeken in de buurt van scholen.

De zomervakanties per regio wisselen elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit een regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie en het andere jaar laat.