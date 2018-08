Van der Weijden heeft al ruim 8 ton binnen

Maarten van der Weijden heeft met het zwemmen van de elfstedentocht al ruim 800.000 euro ingezameld. Een woordvoerder van het team van de olympisch kampioen verwacht dat dit bedrag nog fors zal oplopen, omdat de zwemmer veel respons krijgt op zijn actie.

Van der Weijden heeft Bartlehiem achter zich gelaten en is op weg naar Dokkum. Maandagochtend vroeg passeerde hij de sluis in Oude Leije in een dolfijnennet. Rond half tien heeft hij in het water een gebakken eitje gegeten, gebracht door een toeschouwer.