Van der Weijden moet na 163 kilometer afhaken

Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden moest even voorbij het Friese Burdaard stoppen met zijn elfstedenzwemtocht. Hij had er toen 163 van de 200 kilometer op zitten. Zijn begeleidend arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan en nam het besluit dat Van der Weijden niet verder mocht zwemmen.

Achterliggende reden is een verstoorde zoutbalans in het lichaam van Maarten. Door misselijkheid kon Maarten ook geen medicijnen binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen, aldus het team dat de zwemmer begeleidt.

Een woordvoerster van Van der Weijden zei dat de zwemmer aanspreekbaar is. Hij is voor onderzoek naar het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht. Ze liet weten dat het team achter de zwemmer ,,ongelooflijk trots” is op wat hij heeft bereikt. ,,Wat hij heeft bereikt, heeft nog nooit iemand anders gedaan. Hij heeft zoveel losgemaakt bij de mensen. Ook al heeft hij de zwemtocht niet voltooid.”

Premier Mark Rutte noemt Van der Weijden een ongelofelijke kanjer en een groot sportman. ,,We hadden het hem gegund als hij Leeuwarden had gehaald, maar wat is dit knap”, zei hij voor de microfoon van RTL.