Verdachte ‘kofferbakmoord’ vrij uit voorarrest

De man die al ruim een jaar in voorarrest zit op verdenking van de moord op Caroline van Toledo in 2005, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam schorst de voorlopige hechtenis van de 41-jarige Leon van M. uit Brielle in afwachting van de rechtszaak. De verdachte moet wel een enkelband om, zo bleek maandag tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

Het 35-jarige slachtoffer werd begin september 2005 gevonden in de kofferbak van haar brandende auto in het natuurgebied Kruininger Gors. Ook in de woning van de vrouw in Oostvoorne was brand gesticht.

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Toledo te maken heeft.