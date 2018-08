Verdachten bommelding Tilburg gauw vrij

De vier mannen die zondagavond op het station van Tilburg zijn opgepakt na een bommelding, worden volgens de politie zo spoedig mogelijk in vrijheid gesteld. ,,Uit onderzoek is niet gebleken dat sprake is van een strafbaar feit.” Maandagochtend meldde de politie nog dat ze werden verdacht van dreiging met een terroristisch misdrijf.

Het station werd zondagavond ontruimd. In een trein op het station werd het viertal aangehouden. Een explosief is niet gevonden. Het treinverkeer rond Tilburg lag uren plat.

Maandag zijn meerdere mensen over de zaak gehoord, onder wie de vier verdachten en de treinpassagier die de politie waarschuwde. Na overleg met de officier van justitie is bepaald dat de vier snel vrijkomen.