Drukte op en rond Schiphol door treinstoring

Op Schiphol was het dinsdagavond buitengewoon druk als gevolg van de treinstoring in de regio Amsterdam. Voor reizigers die met het vliegtuig aankwamen, waren er zeer beperkt treinen beschikbaar voor de reis naar huis. Voor bussen en taxi’s stonden lange rijen. Eerder op de avond was het vooral druk op de perrons van het Centraal Station van de hoofdstad en andere treinstations in de regio.

Rond 23.00 uur nam de extreme drukte op en rond de luchthaven enigszins af. “Op het Jan Dellaertplein voor de terminal en Schiphol Plaza is het nu niet meer drukker dan op andere dinsdagavonden”, zei een woordvoerster. Wel waarschuwt ze mensen die naar de luchthaven komen om ruim op tijd te vertrekken. “Op de snelweg en vooral de opritten naar Schiphol is het nog wel erg druk. Hou dus rekening met een veel langere reistijd.”