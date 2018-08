Geen treinen Schiphol door vluchtende dief

Het treinverkeer van en naar Schiphol is dinsdagavond verstoord door een winkeldief. De man was op de vlucht en rende de spoortunnel in. Het treinverkeer rond de luchthaven is daarom stilgelegd. De verdachte werd aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Wat hij gestolen zou hebben, is niet bekend.

Volgens ProRail stonden er rond 18.30 uur veel gestrande treinen bij de luchthaven. ,,Eerst moeten we deze laten vertrekken voordat we de dienstregeling kunnen hervatten. Dat gaat even duren”, twittert de spoorbeheerder.