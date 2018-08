Ook woensdag hinder treinverkeer Amsterdam

AMSTERDAM – Het treinverkeer rond Amsterdam heeft woensdag hoe dan ook te kampen met de gevolgen van de grote sein- en wisselstoring van dinsdagavond. Volgens de Nederlandse Spoorwegen is de treinenloop onzeker, ook als de storing aankomende nacht wordt opgelost.

Een woordvoerder adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.

ProRail meldde dinsdag even voor middernacht dat de storing in de besturingssystemen van het treinverkeer nog niet voorbij is. ,,De verwachting is dat de storing deze avond niet meer wordt opgelost.”