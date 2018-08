Treinverkeer Amsterdam nog hele dag verstoord

Het treinverkeer rond Amsterdam is de rest van de avond flink verstoord. Door een grote storing in het besturingssysteem kunnen dinsdag geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving rijden, melden de Nederlandse Spoorwegen.

Het is onduidelijk wat de gevolgen precies zijn en tot hoe lang de storing daadwerkelijk zal duren. Volgens spoorbeheerder ProRail en de NS moeten reizigers rekening houden met twee uur vertraging.

Eerder op de avond rende een vluchtende winkeldief de spoortunnel in waarna het treinverkeer van en naar Schiphol werd stilgelegd. De 21-jarige verdachte is aangehouden. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij Albert Heijn.