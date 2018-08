Storing verholpen, treinen langzaam op gang

De sein- en wisselstoring die het treinverkeer rond Amsterdam stillegde is opgelost. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang, aldus ProRail. Het zal nog wel enige tijd verstoord blijven, maar NS verwacht dat de meeste gestrande reizigers dinsdagavond nog thuis kunnen komen.

Door de grote storing in het besturingssysteem konden dinsdag aan het begin van de avond geen treinen van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de omgeving rijden.

Eerder op de avond rende een vluchtende winkeldief de spoortunnel in waarna het treinverkeer van en naar Schiphol werd stilgelegd. De 21-jarige verdachte is aangehouden. Hij had volgens de marechaussee spullen gestolen bij Albert Heijn. Dit incident heeft niets met de sein- en wisselstoring te maken, aldus ProRail.