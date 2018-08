Er is een DNA-match in de zaak over de dood van Nicky Verstappen. Het gaat om een 55-jarige man die in Simpelveld woonde toen de elfjarige jongen werd vermoord. Waar de verdachte nu is, is niet duidelijk. Er wordt wel vanuit gegaan dat de man nog leeft. Dat zei Jan Eland, hoofdofficier van justitie in Limburg, op een persconferentie.