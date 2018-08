Gemeentehuis Bemmel door schade maanden dicht

De schade aan het gemeentehuis in Bemmel, nadat daar een auto naar binnenreed, is zó groot dat het hele pand de komende maanden niet is te gebruiken. De hele woensdag is de schade in kaart gebracht. De publiekshal en de ruimtes achter de balies zijn verwoest.

Afgelopen nacht reed een auto het gemeentehuis in de Gelderse plaats binnen. Daardoor viel een dode. Identiteit en motief zijn nog niet bekend. Het incident veroorzaakte een hevige brand.

De inrichting en de apparatuur in de rest van het pand hebben flinke rook- en roetschade opgelopen. Alles moet schoongemaakt of vervangen. Er zullen de komende tijd noodgebouwen en tijdelijke units komen. Zodra de communicatieverbindingen hersteld zijn, kunnen de medewerkers vanuit huis werken. Daarna kunnen ze hun intrek nemen in de noodgebouwen.

De Gelderlander meldde woensdag dat de dader een 59-jarige voormalig vrachtwagenchauffeur is die bekend was bij zorginstanties.