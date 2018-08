Kabinet praat over nieuwe begroting

Het kabinet is voor het eerst bijeen voor een zogenoemde begrotingsraad om spijkers met koppen te slaan over de begroting van volgend jaar die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De komende dagen vinden nog enkele begrotingsraden plaats.

De financiĆ«le positie van het kabinet is florissant door de sterke economische groei, hoewel die groei volgend jaar iets lager uitvalt dan eerder voorzien. Minister Wopke Hoekstra (FinanciĆ«n) heeft een mooi overschot op de begroting. Premier Mark Rutte zei dinsdag op de ‘heidag’ van het kabinet op het Catshuis tijdens de begrotingsraden wel nog eens naar de koopkrachtplaatjes te willen kijken.

Verder moet Hoekstra dekking vinden voor het besluit om de gaswinning in Groningen af te bouwen. Dat kost volgend jaar al 350 miljoen euro. Verder zal de omstreden afschaffing van de dividendbelasting in 2020 ook aan de orde komen. Die valt hoger uit dan de eerder geraamde 1,6 miljard euro. Door de economische voorspoed is dit gestegen naar 1,9 miljard.

Voorafgaand aan de begrotingsraad werden een aantal bewindslieden bijgepraat over de economie, onder anderen door directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau (CPB).