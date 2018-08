Maarten van der Weijden zondag gehuldigd

Zwemkampioen Maarten van der Weijden krijgt zondagmiddag 26 augustus zijn huldiging in Waalwijk. Die is op het Raadhuisplein/de Markt in het centrum van de Brabantse gemeente. De huldiging wordt ,,een feest met een serieuze invulling”, laat de gemeente weten.

Burgemeester Nol Kleijngeld ziet het feest ook als een ,,mooie gelegenheid om Maarten te helpen zijn ultieme doel van 4,5 miljoen euro te bereiken”.

Het programma is nog niet helemaal rond, maar in elk geval komen er bekende artiesten. Ook zullen mensen met kanker iets vertellen over hun leven. De provincie Noord-Brabant betaalt ook mee aan de middag.

Het oorspronkelijke plan was om de huldiging in Waspik te houden, waar Van der Weijden woont. Maar omdat het komend weekend kermis is in Waspik, was het dorpsplein niet beschikbaar. Verder was er geen locatie groot genoeg voor de verwachte duizenden belangstellenden.

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden haalde met zijn monsterzwemtocht de afgelopen dagen al 3,5 miljoen euro op.