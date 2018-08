Minister: discussie over verplicht afstaan DNA

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dat er een debat moet komen over verplichte DNA-afname bij onderzoek naar bepaalde misdrijven. Dat zei hij naar aanleiding van de doorbraak in de zaak-Nicky Verstappen. De verdachte in die zaak weigerde DNA af te staan.

,,Dat is een discussie die ik wel zou willen voeren”, aldus de bewindsman. ,,Onder bepaalde omstandigheden” moeten je kijken of je DNA-afname ook niet kunt verplichten, zei hij. ,,Dat moet je niet zomaar doen.” Hij wil hierover gaan praten met de Tweede Kamer.

Grapperhaus zei heel erg opgelucht te zijn voor de familie dat er nu een verdachte is. Hij prijst de inzet van politie en Openbaar Ministerie. ,,Dit is echt een heel grote doorbraak.” De verdachte is de 55-jarige Jos Brech die spoorloos is. Hij is in beeld gekomen gekomen door het grote DNA-onderzoek in deze zaak.

Het feit dat de naam en de foto van de verdachte woensdag zijn verspreid, noemt Grapperhaus een ,,een grote stap”. Tegen de verdachte is al een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.