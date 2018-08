Moeder Verstappen bedankt Peter R. de Vries

Berthie Verstappen, de moeder van de vermoorde elfjarige jongen Nicky, liet tijdens de persconferentie in Maastricht weten erg opgelucht te zijn dat er na twintig jaar een verdachte in beeld is. ,,Een naam, gezicht, een dader”, zei ze. Emotioneel bedankte ze ook misdaadverslaggever Peter R. de Vries voor zijn hulp. ,,Als we jou niet hadden gehad. Al die jaren stond je voor ons klaar.”

De Vries vroeg kort daarvoor het publiek om mee te helpen de vermiste verdachte op te sporen. ,,Ik smeek u, help mee, zorg dat hij wordt gepakt. Voor de hele familie.”

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden.