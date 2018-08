Opsporingsbericht verdachte zaak-Verstappen

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen heet Jos Brech. Hij is 55 jaar en woonde in 1998 in Simpelveld toen de elfjarige jongen dood werd gevonden op de Brunssumerheide. Er is een Europees opsporingsbericht tegen hem uitgevaardigd.

Politie en justitie doen een beroep op het publiek om de man te vinden. Mogelijk verblijft hij in Frankrijk. Zijn laatst bekende verblijfplaats was een chalet in de Vogezen. Zijn familie heeft Brech als vermist opgegeven. De man staat gesignaleerd en er loopt een internationaal opsporingsbevel. De politie werkt daarbij samen met de Franse politie.

Brech was actief bij een scoutingvereniging en heeft enige jaren op een kinderspeelzaal gewerkt. Ook is hij ooit verdachte geweest van een zedenfeit, maar die zaak werd geseponeerd.

De verdachte was een van de 1500 geselecteerde mannen die gevraagd was vrijwillig DNA af te staan, maar daar had hij geen gehoor aan gegeven.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden. De jongen was ook seksueel misbruikt.