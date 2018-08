Ongeveer vijftig bewoners van woningen in Rotterdam-Noord zijn woensdagmiddag uit voorzorg geëvacueerd, nadat in kruipruimtes onder enkele woningen gas was gemeten. De lekkage was na ongeveer een uur verholpen, waarop de brandweer de woningen kon ventileren.

De gaslekkage was aan de Rietvinkstraat, waar aan weerszijden in totaal circa veertig woningen werden ontruimd. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een buurthuis.