Verdachte Brech is ‘bushcrafter’

De politie zoekt naar de nu 55-jarige Jos Brech, die ze verdenkt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998. Brech is voor het laatst gezien in de Franse Vogezen, waar hij verbleef in een chalet en een wandeltocht zou maken. Hij was single en woonde bij zijn moeder in Simpelveld.

Brech is een zogeheten bushcrafter en beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en was zelf ook geregeld op reis. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Brech voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven.

De toen 35-jarige man was oorspronkelijk in beeld bij de politie als toevallige passant op de Brunssummerheide, waar Nicky dood werd gevonden. De marechaussee hield hem daags na het vinden van het lichaam staande en maakte proces-verbaal op, waardoor zijn gegevens in het dossier zaten. Hij is twee keer als getuige gehoord, maar niet eerder als verdachte aangemerkt.

Sinds half februari is er geen contact meer tussen Brech en zijn familie, die hem in april als vermist opgaf.

De verdachte was eerder actief bij de scouting en werkte op een peuterspeelzaal. Hij is in beeld geweest voor betrokkenheid bij een ander zedenmisdrijf, maar die zaak is geseponeerd. De details van die zaak zijn niet meer te achterhalen.