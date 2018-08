Verdachte zaak Verstappen is vermist

De verdachte in de zaak over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen kwam in beeld omdat hij geen gehoor gaf aan de oproep om vrijwillig DNA af te staan en zijn familie hem als vermist had opgegeven. Dat bleek woensdag tijdens de persconferentie over de doorbraak in de zaak. Het gaat om de 55-jarige Jos Brech die met zijn moeder in Simpelveld woonde toen de jongen verdween en later dood werd gevonden op de Brunssumerheide, 20 kilometer verderop.

Sinds april van dit jaar ontbreekt ieder spoor van de man, zijn familie heeft hem als vermist opgegeven. Waarschijnlijk verblijft of verbleef hij in Frankrijk. Hij zou daar een wandeltocht gaan maken. Doordat hij als vermist is opgegeven, zijn persoonlijke spullen van hem naar het NFI gestuurd voor DNA-onderzoek.

Omdat hij in 1998 na de moord als passant door de politie was gehoord toen het onderzoek naar de vermoorde jongen op de heide plaatsvond, waren zijn contactgegevens bekend. Zodoende werd hij ook voor het verwantschapsonderzoek opgeroepen. Op 8 juni bleek er een 100 procent match tussen het DNA van Brech en het spoor dat op de kleding van Nicky is gevonden.

Er is vervolgens in Frankrijk naar hem gezocht, onder meer in zijn laatst bekende verblijfplaats, een chalet in de Vogezen. De politie vermoedt dat de man voorbereidingen heeft getroffen om langdurig te verdwijnen. Hij is een ervaren bushcrafter waardoor hij langere tijd in de natuur kan overleven.

,,Dat maakt het buitengewoon lastig hem op te sporen”, zei Peter R. de Vries woensdag na afloop van de persconferentie over het onderzoek. ,,De man is verdwenen. Hij is survivalspecialist, kan in de natuur overleven, haalt geen geld op en heeft geen telefoon.” Mogelijk is de man nog steeds in de Franse Vogezen. ,,Maar het kan ook zijn dat hij zich verplaatst heeft”, aldus De Vries. ,,Iedereen in het buitenland is gealarmeerd.” ,,Deze man mag de dans niet ontspringen”, aldus De Vries. ,,Het recht moet zijn loop hebben.”

Nicky was op zomerkamp op de Brunssummerheide toen hij in augustus 1998 seksueel werd misbruikt en daarna gedood.