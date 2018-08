Door een bedrijfsongeval bij de Xella Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk in het Brabantse Liessel is donderdagavond iemand om het leven gekomen. De persoon was bekneld geraakt tussen een machine.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorheen Arbeidsinspectie, stelt een onderzoek in, aldus de politie.