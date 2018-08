Drie jaar geëist voor import springstof

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van drie jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een 24-jarige man uit Amersfoort, wegens de import van een halve kilo semtex en een paar ontstekers. De man deed zijn bestelling onder een schuilnaam op het darkweb, maar bestelde zonder dat hij het wist bij een undercoveragent van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI.

De FBI sloeg alarm bij de Nederlandse politie. Die besloot namaakspringstof bij de besteller te bezorgen, om uit te vinden wie hij was en hem in te rekenen. De verdachte, Ali A., kon op die manier in september 2016 worden opgepakt. Ook zijn broer werd gearresteerd.

De FBI-informatie was ,,buitengewoon heftig”, aldus de officier van justitie donderdag, omdat de mogelijkheid bestond dat de forse hoeveelheid semtex voor terreurdaden zou worden gebruikt. Die verdenking heeft justitie echter laten vallen. De springstof is vermoedelijk besteld voor andere misdaden, zoals het plegen van plofkraken.