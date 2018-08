Groningen elf dagen in teken podiumkunst

De 28e editie van het Noorderzon Performing Arts Festival in Groningen begint donderdag. ,,Een ietwat curieuze combinatie van een podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede en een zomerfeest”, omschrijft de organisatie het evenement.

Plaats van handeling is het Noorderplantsoen, waar een festivaldorp is ingericht. In tenten en op podia zijn voorstellingen op het gebied van theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst. Ook elders in de stad zijn er podia waar van alles te doen is.

Er staan 27 internationale voorstellingen op het programma, maar ook voor bijzondere wandelingen, virtual reality-films en exposities. De officiƫle opening wordt verzorgd door de Belgische theatermaker Sarah Vanhee. Ze brengt haar nieuwste theaterproject Unforetold op de planken.

Opvallende acts zijn onder meer de Chinese theatermaker Wang Chong, die het klassieke stuk Ghosts van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen een moderne draai geeft, en het KnAM Theater uit SiberiĆ« met een stuk over ,,honderd jaar ontwrichtende Sovjetpolitiek.” Muziek is te verwachten van onder meer Agar Agar, Omar Souleyman, Warhola en Tyler Childers.

Noorderzon duurt tot en met zondag 2 september.