Grote stroomstoring Brabant snel opgelost

Enkele tienduizenden huishoudens in het midden van Brabant hebben donderdagochtend ruim een uur zonder stroom gezeten. De stroomstoring begon om 08.08 uur in Tilburg en Boxtel. Binnen een half uur was de stroomvoorziening in Boxtel hersteld en om 09.17 uur had iedereen weer elektriciteit, aldus de netbeheerders Enexis en Tennet.

Een technische storing op het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord was de oorzaak van het probleem, laat Tennet weten. De storing is omzeild, aldus een woordvoerder.