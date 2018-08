Kamer vergadert bij uitzondering op vrijdag

Het gebeurt bijna nooit, maar volgende maand vergadert de Tweede Kamer op vrijdag. En nog wel met een hoogtepunt van het parlementaire jaar: de Algemene Politieke Beschouwingen.

Dan debatteren fractievoorzitters en minister-president over de hoofdlijnen van de begroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Normaliter gebeurt dit op woensdag en donderdag na de derde dinsdag in september.

Maar die donderdag heeft premier Mark Rutte een informele Europese top. Ruttes verzoek om een dag pauze in de Algemene Politieke Beschouwingen stuitte op weinig bezwaar, meldt de Volkskrant. Hij zal nu op vrijdag 21 september de vragen van de fractievoorzitters over zijn begroting beantwoorden.

De reguliere vergaderdagen van de Tweede Kamer zijn dinsdag, woensdag en donderdag. De vrijdag gebruiken Kamerleden voor onder meer werkbezoeken. Een hoogst enkele keer is er een commissievergadering op deze dag, maar plenair wordt er bijna nooit vergaderd.