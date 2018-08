Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender is donderdag aanwezig bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen hem. Iets na negen uur donderdagochtend arriveerde hij bij de rechtbank in Breda.

Otto wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Voor de zaak zijn deze en volgende week in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken. Ook medeverdachte Janus de V. staat deze dagen terecht. De strafeisen staan gepland voor dinsdag.