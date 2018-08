De oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto ontkent alle beschuldigingen tegen hem. Donderdag, tijdens de eerste van vijf zittingsdagen in de rechtbank in Breda, had hij op alle vragen een antwoord en pareerde hij tegelijkertijd alle verdenkingen. ,,Ik word valselijk beschuldigd. Twee jaar lang heb ik mijn mond gehouden, ik wil nu heel graag praten.”

De vijftigjarige Otto uit Bergen op Zoom wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Zelf ziet Otto de verdenkingen heel anders, volgens hem wordt er veel gelogen. Over de man bij wie hij brand zou hebben gesticht, of daar opdracht toe zou hebben gegeven, zegt hij: ,,Jack heeft heel Brabant leeggeroofd, dat weet iedereen.” De man die hem beschuldigt van afpersing en mishandeling is volgens Otto een ,,meesteroplichter, heel Brabant weet dat”.

Afgelopen april kwam Otto op vrije voeten na een voorarrest van ruim anderhalf jaar.