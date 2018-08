Klaas Otto wil uitstel rechtszaak

De oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto wil uitstel van de rechtszaak tegen hem. Dat verzoek deed zijn advocaat Sanne Schuurman donderdagochtend aan het begin van de zitting. Otto heeft vorige maand aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek naar hem deed, onder meer voor smaad en laster en omdat zij getuigen zouden beïnvloeden. Volgens Schuurman moet eerst worden afgewacht wat er uit die aangifte komt.

Volgens Schuurman heeft de recherche op intimiderende wijze getuigen benaderd, onder wie familie van Otto. Ook zou er geld zijn geboden voor getuigenissen.

De vijftigjarige Otto uit Bergen op Zoom wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Voor de rechtszaak heeft de rechtbank in Breda vijf zittingsdagen uitgetrokken.

De rechter besluit later donderdag of de zaak doorgaat of – opnieuw – uitgesteld wordt.