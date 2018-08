Man vast voor ontucht en maken kinderporno

Een 45-jarige man uit de Gelderse gemeente Maasdriel wordt verdacht van ontucht met zeker vijf kinderen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook kinderporno gemaakt. Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis van Maasdriel zijn zo’n dertig ouders over de zaak geïnformeerd. Daarbij waren de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie aanwezig.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het om ,,een heel ernstige zaak” gaat. De verdachte is op 26 juli aangehouden en zit sindsdien vast, meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.

Waar het misbruik heeft plaatsgevonden en wie de slachtoffers zijn, is nog onbekend. Volgens een moeder gingen in haar omgeving al wel geruchten over de zaak, maar waren details nog niet bekend. ,,Het komt wel hard aan als je alles zo achter elkaar hoort.’’ Of haar zoon ook slachtoffer is geweest van de man moet nog blijken, zegt de vrouw.

Hoe de verdachte zijn slachtoffers kende, wilde donderdagavond niemand zeggen. Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel wilde ook niet verder op de zaak ingaan. ,,Hij wil er nu voor de slachtoffertjes en hun familie zijn’’, was de verklaring van zijn woordvoerster. De politie is nog bezig met het onderzoek.