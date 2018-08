Massale sterfte kokkels tijdens droogte

Tijdens de extreme droogte van de afgelopen maand zijn bijzonder veel kokkels doodgegaan. Drooggevallen delen van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde lagen ,,bezaaid met stervende en pas gestorven kokkels”, zeggen onderzoekers van de universiteit in Wageningen.

Het is de ergste kokkelsterfte sinds 1990, toen Wageningen begon de stand van de kokkels in kaart te brengen. Het kan jaren duren voordat de kokkelstand is hersteld. Of de droogte en de warmte ook echt de oorzaak van de sterfte zijn, staat nog niet helemaal vast, maar het ligt wel voor de hand. De sterfte gebeurde namelijk overal. In het geval van een ziekte zou de sterfte plaatselijker zijn geweest. De onderzoekers maten ook de temperatuur van het water. In de Oosterschelde bleek het ondiepe laagje water boven een plaat 30,9 graden te zijn.

Vanwege de sterfte mag er minder op kokkels worden gevist. Ook scholeksters kunnen het moeilijk krijgen, omdat zij kokkels eten.