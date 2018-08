Met Brech verwarde Belg aangehouden

De Franse politie heeft donderdagochtend in de Franse Vogezen een Belgische toerist aangehouden die werd aangezien voor Jos Brech. Dat is de voortvluchtige man die wordt verdacht van de moord op de destijds elfjarige Nicky Verstappen. De 55-jarige Brech is mogelijk ondergedoken in de Vogezen.

Twee politieagenten uit Amsterdam, in de Vogezen op vakantie, zagen de man lopen en meenden in hem de verdachte te herkennen. De man leek er volgens een woordvoerder van de Limburgse politie een beetje op. De twee vakantiegangers maakten foto’s en filmpjes van de ,,verdachte” en stuurden die naar de recherche in Nederland. De gealarmeerde Franse politie hield de Belg nog geen half uur later aan.

Al gauw bleek dat het niet om Brech ging. De geschrokken Belg kon vervolgens zijn weg vervolgen.