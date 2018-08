Oproep aan buren die Brech nog hebben gezien

De politie roept mensen op zich te melden als zij Jos Brech nog gezien hebben in zijn vroegere woonplaats Simpelveld. Brech wordt verdacht van de moord op Nicky Verstappen in 1998, maar hij is onvindbaar sinds februari. Woensdag vertelden buren van Brech hem in april nog gezien te hebben bij de woning van zijn moeder aan de Haembuckerstraat. De politie wil graag in contact komen met deze getuigen, liet een woordvoerster donderdagochtend weten.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem werd twintig jaar geleden dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Woensdag maakte de politie bekend Brech van de moord op Nicky te verdenken. Sinds februari is Brech spoorloos. Hij werd als vermist opgegeven, maar buren vertelden hem nog gezien te hebben toen zijn moeder in april overleed.

Bij de politie zijn sinds woensdag meer dan tweehonderd tips binnengekomen over de verdachte, onder meer over diens mogelijke verblijfplaats.

De tips worden met spoed onderzocht.