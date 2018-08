Oud-captain No Surrender Kuipers niet vrij

Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) mag nog niet naar huis. De man uit Emmen zit sinds december vast op verdenking van onder meer afpersing en het leiden van een criminele organisatie. De straf die hij daarvoor kan krijgen is minimaal twaalf jaar. Ook is volgens de rechtbank de kans aanwezig dat Kuipers opnieuw in de fout gaat.

Begin juli legde Kuipers zijn functie als ‘World Captain’ neer en hij is geen lid meer van de motorclub. Dit was voor zijn advocaat Roy van der Wal een reden om opnieuw de rechtbank te vragen Kuipers voorlopig op vrije voeten te stellen. Vergelijkbare medeverdachten zoals Klaas Otto en Rico R. zijn inmiddels vrij en dat zou ook voor Kuipers moeten gelden, zei Van der Wal.

Alleen Kuipers en Theo ten V. (54) uit Klazienaveen zitten nog vast in het proces tegen de leiders van de motorclub.