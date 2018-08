In Roosendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een peuter op straat aangetroffen. De politie is op zoek naar de ouders van het jongetje van vermoedelijk tussen de één en twee jaar oud. Volgens de politie praat hij nog niet goed en is hij mogelijk van Pakistaanse/Indiase afkomst. Hij draagt twee oorringen.

Het jongetje is voor de nacht in een pleeggezin opgevangen. Mogelijk brengt de politie later een foto van het kindje naar buiten.