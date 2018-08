Rijkswaterstaat hoopt op veel regen. Dat is hard nodig tegen de droogte waar Nederland nu al wekenlang mee te maken heeft. Omdat de grote rivieren nog steeds extreem weinig water aanvoeren, blijven maatregelen tegen verzilting in West-Nederland nodig. Zelfs het IJsselmeer, het zoetwaterreservoir van Nederland, is nu zo zout dat maatregelen moesten worden genomen, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) donderdag.

Omdat van IJsselmeerwater drinkwater wordt gemaakt, moest het verhoogde zoutgehalte in het water omlaag. Daarom is deze week water uit het meer gespuid op de Waddenzee bij het Kornwerderzand en bij Den Oever. Rijkswaterstaat houdt het zoutgehalte scherp in de gaten. Op dagen dat er veel zout in het water zit, neemt het drinkwaterproductiebedrijf in Andijk geen water in. De waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer is in de afgelopen week wel verbeterd, zodat waterschappen water uit het meer mogen blijven gebruiken om hun grond nat te houden.

De waterstand in Rijn, Waal, IJssel en Lek is nog steeds bijzonder laag en dat gaat de komende week ondanks voorspelde regen niet verbeteren. Volgens waterschap Vechtstromen in Oost-Nederland moet het tweehonderd dagen regenen om de watersituatie in het land op een normaal peil terug te brengen. De haven in Deventer blijft nog wekenlang gesloten. De waterstand in de IJssel daar moet zo’n 40 centimeter stijgen voor de in de haven opgesloten schippers weg kunnen varen.

Omdat Nederland nog steeds kampt met een ernstig neerslagtekort blijft de waterkwaliteit van rivieren, beken, sloten en plassen onvoldoende. Blauwalg en botulisme komen steeds vaker voor. Het is zeer af te raden om zomaar in open water te duiken als het volgende week weer warmer wordt, aldus de LCW.