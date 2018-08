Twaalf woningen ontruimd om autobrand Hoorn

Twaalf woningen in een appartementencomplex in Hoorn zijn in de nacht van woensdag op donderdag korte tijd ontruimd doordat twee auto’s vlakbij het gebouw in de brand vlogen. De brand in de voertuigen was rond 03.00 uur geblust.

De bewoners konden om 03.30 uur weer naar huis. Zij hebben ongeveer twee uur buiten door moeten brengen. Eerder was er nog sprake van veel rookontwikkelingen. Ook moest de brandweer controleren of er giftige stoffen vrij waren gekomen.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.