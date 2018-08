Kamer: sta vaccinatie-eis bij kinderopvang toe

Kinderdagverblijven moeten van ouders kunnen eisen dat kinderen zijn ingeënt tegen ziektes als mazelen, als voorwaarde om toegelaten te worden. Dat willen VVD en D66 mogelijk maken. De beide regeringspartijen hebben de steun van coalitiepartner CDA en een aantal oppositiepartijen, en daarmee van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Het kabinet voelt vooralsnog niets voor zo’n maatregel en hoopt nog steeds de daling van het aantal ingeënte kinderen te keren door ouders beter voor te lichten. Over de kwestie hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord niets afgesproken. De vierde en kleinste regeringspartij, de ChristenUnie, is tegen het voorstel van de coalitiegenoten.

ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis, die over het inenten gaat, lijkt zijn verzet nu te moeten staken. De SP wil in ieder geval dat Blokhuis zo snel mogelijk naar de Kamer komt om de kwestie te bespreken.

Een toelatingseis voor de kinderopvang is niet expliciet verboden, maar een crèche die ouders een bewijs van inenting vraagt, kan mogelijk wel discriminatie worden verweten. Daar wil VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff verandering in brengen.

,,Ik kan er met mijn pet niet bij dat die daalt’’, zegt Dijkhoff over de vaccinatiegraad in Nederland. Hij vindt het eigenlijk ,,te absurd voor woorden dat de overheid maatregelen zou moeten nemen zodat ouders hun kinderen basaal beschermen. Maar als gezond verstand minder wordt gebruikt, zullen we toch moeten kijken of we in ieder geval kunnen zorgen dat je kind geen gevaar loopt op een opvang.”

D66 wacht niet op het kabinet en wil de maatregel vanuit de Tweede Kamer regelen. Kamerlid Rens Raemakers komt zelf met een wetsvoorstel, zodat ,,ouders die hun kinderen wel willen inenten hun baby’s en peuters met een gerust hart naar de opvang kunnen brengen”. Dat kan in ieder geval rekenen op de steun van CDA, SP en PvdA.

Een vaccinatieplicht gaat D66 en VVD vooralsnog te ver, al sluit Dijkhoff niet uit dat het zover komt als andere maatregelen niet helpen.

Er zijn de laatste jaren steeds meer ouders die hun kinderen niet inenten. Die kinderen kunnen niet alleen zelf ziek worden, maar ook als springplank dienen voor ziekteverwekkers. Daardoor lopen ook anderen gevaar.