Dit wil je weten voordat je met de auto op reis gaat

De auto is een favoriet vervoersmiddel tijdens de zomervakantie. Een gedegen voorbereiding is het halve werk. Met deze checklist kom je niet voor onaangename (en dure) verrassingen te staan. Dit wil je weten voordat je met je auto richting je vakantiebestemming vertrekt.

Slim en veilig inpakken

Zorg ervoor dat je alle koffers en tassen zo strak mogelijk tegen elkaar plaatst in de auto, waardoor je minder snel verrast wordt door rondvliegende bagage. Losliggende spullen bij een noodstop kan de inzittenden verwonden. Leg zware bagage zo veel mogelijk onderop en lichte bagage bovenop. Zorg ervoor dat je bagage niet uitsteekt boven de rugleuning van de achterbank. Veel mensen vergeten dat er een maximaal toegestaan gewicht is per auto. Deze wordt vaak overschreden.

Absurd hoge boetes

Sommige landen zijn erg extreem met hun verkeersboetes beleid. Als je te hard hebt gereden in Noorwegen kost je dat altijd minimaal 430 euro. Het negeren van een rood verkeerslicht of een inhaalverbod wordt daar bestraft met een boete van 630 euro. Rijd je op winterbanden in hartje zomer Italië binnen? Dan kan je een bekeuring krijgen van maximaal 1.682 euro.

Brildragende bestuurders die in Spanje geen reservebril in de auto hebben, riskeren een boete van 300 euro. Ben je in Frankrijk en maak je gebruik van een navigatiesysteem dat waarschuwt voor flitspalen, dan kan je een bekeuring krijgen van maximaal 1.500 euro.

Verplichte attributen

In sommige landen mogen bepaalde attributen niet ontbreken in je bagage. Zorg dus dat je voorbereid de weg op gaat. Zo is in Frankrijk een alcoholtester verplicht, in België, Griekenland en Polen een brandblusser, een gevarendriehoek in alle EU-landen en een reflecterend veiligheidsvestje in België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Slovenië en Slowakije. Een reservebril is nodig in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland en een verbanddoos is verplicht in België, Duitsland, Hongarije, Kroatië, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië en Slowakije. Een tolvignet achter de voorruit is verplicht in Bulgarije, Hongarije, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland. De meeste zijn te koop bij de ANWB of anders aan de grens van de hierboven genoemde landen.

Verzekeringen check

Als je met de auto op reis gaat, is zowel een autoverzekering als een reisverzekering essentieel. Controleer voor vertrek of je huidige polissen genoeg dekking bieden. Een goede reisverzekering verzekert je niet alleen voor diefstal van bagage en hulp door de alarmcentrale, maar is dit ook een aanvulling op je autoverzekering. Zo kan een reisverzekering bijvoorbeeld vervangend vervoer bieden. Bij een lange autoreis kan het verstandig zijn om pechhulp aanvullend te laten verzekeren op de autoverzekering.