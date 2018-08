21.000 minder dieren gedood tijdens Offerfeest

Tijdens het afgelopen Offerfeest zijn ruim 21.000 minder schapen en geiten geslacht dan bij het feest vorig jaar. Werden er vorig jaar nog 2.926 runderen en 62.231 schapen en geiten geslacht voor het Offerfeest, dit jaar waren dat 2.951 runderen en 40.891 schapen en geiten, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Een exacte verklaring voor de daling heeft de NVWA niet. Een woordvoerder denkt dat het mogelijk komt doordat het drie dagen durende Offerfeest, dat dinsdag van start ging, dit jaar in de vakantieperiode viel. ,,Veel mensen hebben het misschien elders gevierd, in het buitenland.”

Dierenartsen van de NVWA zagen volgens de toezichthouder dat de regels voor dierenwelzijn in de 57 slachthuizen over het algemeen goed werden nageleefd. Ook werd er over het geheel genomen netjes geslacht, aldus de NVWA.

Bij inspecties om illegale slacht van dieren buiten slachthuizen te voorkomen, zijn in een woning in Noord-Holland wel twee gedode schapen en zeven schapen zonder oormerk aangetroffen. De zeven schapen zijn in een slachthuis alsnog gedood. Het vlees van deze ongeïdentificeerde dieren mag niet door mensen worden opgegeten.