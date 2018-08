Al duizend tips in onderzoek Nicky Verstappen

De politie heeft ruim duizend tips ontvangen in het onderzoek in de zaak-Nicky Verstappen. Driekwart daarvan gaat over de mogelijke verblijfplaats van verdachte Jos Brech, of over mensen die hem misschien nog hebben gezien.

Het grootste deel, zo’n negenhonderd tips, is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat is ingericht en via de website www.politie.nl. Het overige deel is binnengekomen via onder meer privéberichten op social media bij diverse politieaccounts.

Er is een apart servicecentrum ingericht dat alle telefonische tips aanneemt. Daar zitten vier medewerkers van de politie en een coördinator. Verder is er een rechercheur van het onderzoeksteam aan het servicecentrum toegevoegd die bekijkt welke tips met spoed moeten worden opgepakt.