Belgisch-Nederlandse film Girl naar Oscars

Het speelfilmdebuut Girl van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont is de Belgische inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Het Belgisch-Nederlandse drama vertelt over een jonge transgender die ballerina wil worden en is gecoproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. Het camerawerk is ook van een Nederlander, Frank van den Eeden. Het sounddesign en de mixage zijn gedaan bij het Nederlandse bedrijf WarnierPosta Amsterdam.

Flanders Image maakte vrijdag de Belgische inzending voor de Oscars bekend. Girl was eerder een grote hit op het festival van Cannes. Het drama won vier prijzen, waaronder de Palm d’Or voor de beste debuutfilm en de Queer Palm. Ook viel de zestienjarige hoofdrolspeler Victor Polster in de prijzen. Streamingdienst Netflix heeft de Amerikaanse rechten van de film aangekocht. Distributeur Cinemien brengt Girl begin november uit in de Nederlandse bioscopen.

De Nederlandse inzending voor de Oscars van dit jaar wordt half september naar buiten gebracht.