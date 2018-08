Blok: cartoonwedstrijd geen actie van kabinet

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat de regering van Pakistan en andere landen duidelijk maken dat Nederland niet betrokken is bij de cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders over de profeet Mohammed. ,,Het is een actie van de heer Wilders. Nederland hecht zeer aan de vrijheid van meningsuiting, maar ook aan het respectvol omgaan met andere godsdiensten”, zei Blok na de ministerraad.

Hij sloot niet uit dat Nederlanders die in Pakistan wonen en werken door de actie van Wilders in gevaar kunnen komen. Het plan van Wilders voor een cartoonwedstrijd heeft de woede gewekt in Pakistan. Het land riep de Nederlandse gezant op het matje en eiste uitleg.

Volgens Blok moet ,,iedereen op grond van goede smaak beoordelen” wat hij van deze wedstrijd vindt. ,,Het zou niet mijn keuze zijn.” Maar de minister is niet van plan de wedstrijd te verbieden.