Efteling mag groeien tot 7 miljoen bezoekers

Attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel mag groeien tot maximaal zeven miljoen bezoekers per jaar. Als het sprookjespark in de verre toekomst nog meer bezoekers wil ontvangen, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de capaciteit van het wegennet. De gemeente Kaatsheuvel heeft dat vastgelegd na bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van het park.

De Efteling heeft op dit moment ruim vijf miljoen bezoekers per jaar maar wil met 8 hectare uitbreiden en groeien tot zeven miljoen bezoekers in 2030.

Om dat mogelijk te maken krijgt het park onder andere een extra toegangsweg. De nieuwe toegang is alleen bedoeld voor verkeer vanuit het zuiden en alleen voor drukke dagen.

In het aangepaste bestemmingsplan heeft de gemeente ook beperkingen opgelegd aan de maximale bouwhoogte in het park en aan de aanleg van parkeerplaatsen. De gemeenteraad beslist er volgende maand definitief over.