OM verdenkt man van ontucht met vermist meisje

De 33-jarige man die deze week werd aangehouden in verband met de vermissing van een veertienjarig meisje uit Den Haag, wordt verdacht van mogelijke ontucht, al dan niet met dwang. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gemeld. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest vrijdag met twee weken verlengd.

Het meisje, Nsimire Massembo, werd deze week aangetroffen in Den Haag na een vermissing van drieƫnhalve week. De politie zag haar op straat nadat ze een tip had ontvangen. Vlak daarna is de verdachte aangehouden.

De man wordt er in ieder geval van verdacht dat hij een minderjarige aan het ouderlijk gezag heeft onttrokken. Hij heeft haar vermoedelijk geholpen zich verborgen te houden.

Volgens het OM zijn bij een doorzoeking in zijn woning aanwijzingen gevonden dat daar seksuele handelingen zijn verricht. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Het OM heeft hem daarom bij de rechter-commissaris voorgeleid op verdenking van mogelijke ontucht.

Het is de politie en het OM nog niet duidelijk wat er allemaal is gebeurd tijdens haar vermissingsperiode. Het onderzoek loopt nog.