Opening Uitmarkt valt in het water

De opening van de Uitmarkt in Amsterdam is vrijdagavond grotendeels in het water gevallen. Al direct bij de aftrap regende Guus Meeuwis totaal nat, mede doordat de overkapping niet het hele podium bedekte. ,,Regen en brillen zijn geen goede combinatie”, verzuchtte de zanger na afloop van zijn optreden.

Bij het optreden van Introdans werd het vervolgens letterlijk een waterballet. De dansers moesten oppassen dat ze door de vele plassen op het podium niet uitgleden.

Het slechte weer was ook te zien aan de opkomst. Voor het hoofdpodium trotseerden slechts enkele tientallen mensen de regen.

De Uitmarkt duurt nog het hele weekend. Het publiek krijgt traditiegetrouw een preview te zien van wat er komend jaar op cultureel gebied te doen is. Zondag wordt het evenement afgesloten met de Musical Sing-a-Long.