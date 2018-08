Otto ontkent witwassen: ik beheerde het geld

De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, blijft alle aantijgingen tegen hem ontkennen. Tijdens de tweede van de vijf zittingsdagen in de rechtbank in Breda komen de witwasverdenkingen aan bod. Via zijn autobedrijven zou Otto geld hebben witgewassen.

Niets van waar, zegt Otto. Het gaat volgens hem onder meer over leningen over en weer. Iemand vroeg hem bijvoorbeeld om 140.000 euro te beheren. ,,Deze man was verslaafd aan de coca├»ne”, aldus de 50-jarige man uit Bergen op Zoom. Uit angst dat hij alles aan drugs zou opmaken, vroeg hij Otto het geld te bewaken. Het bedrag is later volgens Otto netjes terugbetaald, toen deze man niet meer verslaafd was.

Tijdens de eerste zittingsdag donderdag weersprak de Brabander ook alle beschuldigingen en wees hij naar anderen. Hij wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging.