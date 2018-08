Politie onderzoekt zedenverleden Jos Brech

Het rechercheteam dat de moord op Nicky Verstappen onderzoekt, probeert ook zicht te krijgen op het zedenverleden van Jos Brech. Dat is de 55-jarige man uit Simpelveld die wordt verdacht van de moord op Nicky.

Oud-rechercheur Frank Peters zei vrijdag voor de regionale omroep L1, in 2002 een gesprek te hebben gehad met Brech. Daarin zou Brech erkend hebben te vallen op jongens tussen de 10 en 14 jaar. Ook zou hij een keer te ver zijn gegaan, zou Brech toen aan Peters hebben verteld. Peters zegt niet te weten wat Brech daar toen mee bedoelde.

Peters was indertijd rechercheur en lid van scouting in Heerlen. Na het gesprek met Peters verliet Brech scouting in Heerlen, waar hij enkele jaren leider was.

De politie zei vrijdag dat Peters’ beweringen worden onderzocht. Brech was in 2001 al bekend als verdachte van eerder begane zedendelicten, maar die zaak werd geseponeerd en het dossier hiervan is vernietigd.