Rutte: brexit spel met alleen nieten

De brexit ,,is een spel met alleen maar nieten. Je kunt slechts proberen de schade te beperken”. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Hij reageerde op documenten die Groot-Brittannië heeft gepubliceerd over de gevolgen als er geen brexit-deal met Brussel tot stand komt. De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU lopen nog en de uitkomsten zijn ongewis.

De brexit komt volgens Rutte ook ter sprake tijdens een informele EU-top in het Oostenrijkse Salzburg op 20 september, waar verder het migratievraagstuk op de agenda staat. De premier zal daarbij zijn, zodat het Kamerdebat over de miljoenennota bij wijze van hoge uitzondering naar de vrijdag wordt verschoven. Rutte onderstreepte dat de top in Salzburg woensdagavond al begint, zonder zijn aanwezigheid. Nederland zal zich dan laten vertegenwoordigen door een ander land. Rutte kon nog niet zeggen welk.